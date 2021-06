"Fait chez nous" : les Toiles du Soleil de Saint-Laurent-de-Cerdans

Les Toiles du Soleil sont un savoir-faire catalan, toujours le même depuis la fin du XIXe siècle. Pour confectionner cette surprenante toile d'araignée colorée, il faut faire attention à ne pas perdre le fil. Pour chaque tissu, les bobines doivent être positionnées dans un ordre bien précis. Une fois les 1 194 fils assemblés, c'est dans le fracas assourdissant de machines à tisser centenaires que naissent ces toiles rayées pour réaliser linges de maison et accessoires. A Saint-Laurent-de-Cerdans (Pyrénées-Orientales), la mairie a fait de cette toile l'élément phare de la salle des mariages. "C'est l'identité de la commune, ça s'inscrit au niveau de la catalanité et de la tradition", explique le maire. Séduits par la qualité, villes et villages se battent pour avoir leurs toiles personnalisées. Les Toiles du Soleil, c'est une réussite locale, nationale et internationale. Une entreprise exporte la moitié de sa production à l'étranger (Europe, Japon, Etats-Unis...). Elle a su innover tout en conservant son savoir-faire traditionnel et artisanal.