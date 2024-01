Faites le plein de légumineuses !

On en trouve de toutes les couleurs et pour tous les goûts. Des lentilles, des haricots rouges, des pois cassés... il existe plus de 40 espèces de légumineuses. C'est nourrissant, c'est bon et ça permet de varier le plaisir. Comptez à partir de trois euros le kilo. Elles sont pleines de nutriments et sources de protéines. "C'est très riche en minéraux aussi (...) donc dans une alimentation équilibrée et variée, c'est très intéressant", nous fait part Emmie Erhard, chargée du rayon vrac au magasin Biocoop. Des lentilles cultivées à moins de dix kilomètres. Il y a deux ans, ce céréalier se lance dans la production de légumes secs pour se diversifier, mais surtout pour s'adapter au climat. Franck Bruyère est l'un des premiers à cultiver des lentilles et du pois chiche en Haute-Savoie. Un pari réussi, il prévoit même de doubler sa production. Les légumineuses ont pourtant longtemps souffert d'une mauvaise réputation, jugées longues et difficiles à cuisiner. Un Français mange en moyenne deux kilos de légumineuses tous les ans, moins que nos voisins européens. TF1 | Reportage C. Gerbelot, M. Chaize