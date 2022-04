Famille d'accueil : elle prend soin de nos aînés

Le matin dans sa salle de bain, Séverine a instauré avec chacun de ses résidents une routine. Et c'est précisément ce qui lui manquait dans son métier précédent. Auxiliaire de vie, elle passait d'un domicile à l'autre. Depuis dix ans, c'est Séverine qui accueille chez elle trois personnes âgées dont elle prend soin nuit et jour. En ce moment, il y a Jeanine, 91 ans, et un couple, Michel et Jacqueline. L'un après l'autre, ils ont dû se résoudre à quitter leur maison. Jacqueline a la vue qui baisse, mais elle a toute sa tête. Hors de question d'aller dans un établissement pour personnes dépendantes. En plus, une chambre en famille d'accueil comme celle-ci coûte en moyenne moitié moins cher qu'en Ehpad, soit 1 200 euros par mois une fois les aides de l’État déduites. Autre avantage, le budget repas est bien plus important : douze euros par jour et par personne contre cinq euros dans certaines résidences. Séverine a été formée et a reçu un agrément du Conseil départemental qui peut organiser une inspection à tout moment. Pour elle, c'est plus qu'un métier. C'est une vocation, un engagement total, mais elle y trouve son compte. TF1 | Reportage J. Devambez, S. Fortin