Familles d'Oléron : à la rencontre de deux frères viticulteurs

Vous connaissez sans doute les parcs à huîtres et les marées salées d'Oléron. Mais saviez-vous que depuis le Moyen Âge, l'île possède aussi des vignes ? Frédéric et Didier Coulon sont les descendants d'une très longue lignée de vignerons. Fiers de leurs ancêtres, les deux frères ont transformé leur boutique en musée. L'histoire, c'est celle de la famille Coulon qui produit depuis 150 ans du vin, du Cognac et surtout du Pineau des Charentes. Au fil des ans, chaque génération a développé le domaine sans renier leur héritage. Le Pineau est une spécialité de la région. C'est un apéritif issu d'un savant mélange entre l'eau-de-vie et le moût de raisin. Il est différent chaque année, mais l'art du vigneron consiste à les assembler. Dans un autre bâtiment trône l'alambic en cuivre de leur arrière-grand-père. Il est toujours utilisé pour distiller le jus de raisin et le transformer en Cognac. Les frères Coulon privilégient la vente directe. Après des semaines de restriction de circulation, les touristes reviennent peu à peu, séduits par ces produits de terroir.