Familles d'Oléron : à la rencontre d'un couple d'hôteliers

Il faut longer les côtes de l'Île d'Oléron et ouvrir l'œil. Vous découvrirez peut-être la bâtisse discrète : l'hôtel De La Plage. Annabelle Borderie prépare l'arrivée de nouveaux clients. Une chambre les a convaincus, elle et son conjoint Fabrice Roux, de s'installer ici il y a douze ans. A 20 mètres du bâtiment se trouve effectivement une bande de sable encore préservée, méconnue des touristes. "On a un peu de cailloux, de rochers. Ça donne un côté sauvage authentique à cette petite plage", confie la propriétaire. Elle essaie toujours de trouver un moment en journée pour s'asseoir face au vent. Fabrice, lui, est déjà parti vers le marché de Cheray. Il doit préparer quinze plats à emporter pour ce jeudi soir. En cuisine, ce sera donc un rôti de lotte au beurre de thym. Alors qu'Annabelle prépare déjà les commandes du lendemain, leur fils Matteo reste à la maison. Son travail est tout aussi important : révision du bac d'anglais. Malgré son programme assez chargé, il se permet de nous faire découvrir un lieu très peu visité.