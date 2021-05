Familles d'Oléron : les Dupuy, poissonniers depuis cinq générations

Les habitants de l'Île d'Orléans le savent. Sur le port de la Cotinière, il y a une famille incontournable. Les Dupuy, une dynastie de poissonniers. Ce matin, le fils Edwin se charge de la préparation du poisson. Depuis un an, son père Olivier lui laisse progressivement les commandes de la pêcherie. Les pêcheries de la Cotinière ont été fondées en 1932 par son arrière-arrière-grand-mère Louise. Fernand a ensuite développé l'affaire, puis Collette et enfin Olivier. Edwin, c'est donc la cinquième génération. À 24 ans, il représente l'entreprise à la criée. Les Dupuy ont aussi une conserverie, la seule sur l'Île d'Orléans. De la soupe de poisson, des rillettes de thon ou du tarama... plus de 280 000 pots y sont produits chaque année. Lorsqu'il s'agit de tester les nouvelles recettes, tout le monde est mis à contribution. Sur les quais de la Cotinière, vous croiserez peut-être un jour les Dupuy. Souvent pressés, toujours au travail, seulement le soir , ils s'accordent un moment en famille.