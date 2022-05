Fan d’Elizabeth II, elle est la reine des collectionneuses

Elle pourrait figurer dans le livre des records. Impossible d'en connaître le nombre exact. La collection royale de Margaret Tyler rassemble plus de douze mille objets. Tasses, photos, puzzles, miniatures de la reine ou de ses corgis, du plus chic au plus kitsch, il y en a pour tous les goûts. Et la reine n'est pas la seule à avoir les honneurs de cette fan des Windsor. En plus de 40 ans, sa collection s'étend dans toutes les pièces de sa maison. Certains de ces trésors ont traversé les âges, comme cette boîte qui date du couronnement de la Reine. Des 70 ans de règne d'Elizabeth II, Margaret garde de nombreux souvenirs. Le plus précieux n'est pas un objet, mais un moment vécu : la rencontre avec la reine. Cette collectionneuse espère apercevoir la reine à nouveau lors du jubilé. Elle profite des célébrations pour agrandir sa collection avec des objets créés spécialement pour les 70 ans de règne. Mais cette fois-ci, elle ne se laissera pas tenter. Chaque nouveau bibelot doit mériter sa place. TF1 | Reportage E. Stern, L. Barbazanges