Fans et artistes rendent hommage à Johnny Hallyday

Toute la France est en deuil après la mort de sa star nationale Johnny Hallyday, à l'âge de 74 ans. Ses fans affluent devant son domicile de Marnes-la-Coquette pour un hommage ultime. Le chanteur laisse derrière lui une immense œuvre musicale avec plus de 110 millions de disques vendus. Selon le chroniqueur Fabien Lecœuvre, "Johnny Hallyday a chanté indiscutablement la bande originale de la vie des Français". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.