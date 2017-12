Les fans de Johnny Hallyday sont déçus que leur idole soit enterrée à Saint-Barthélemy

Les fans de Johnny Hallyday, réunis le samedi 9 décembre 2017 sur les Champs-Élysées, regrettent de voir leur idole enterrée si loin. Pour eux, l'idée de cet exil funèbre est un crève-cœur. Certains ont décidé d'économiser pour y aller. D'autres réclament un monument en métropole pour pouvoir lui rendre hommage et se recueillir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/12/2017 présenté par Jean-Pierr Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.