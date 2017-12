Les fans endeuillés se recueillent devant le domicile de Johnny Hallyday à Marnes-la-Coquette

Par respect pour la famille, les fans ont été peu nombreux à s'être attroupés devant la maison de Johnny Hallyday à Marnes-la-Coquette. Malgré le froid et l'obscurité, des admirateurs continuent de rendre hommage au rocker français. Chacun a sa manière de réagir face à la triste disparition de leur idole. Certains pleurent, d'autres viennent déposer des fleurs. Un ultime rendez-vous est prévu sur les Champs-Élysées ce samedi 9 décembre pour lui faire un dernier adieu. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.