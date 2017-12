Les fans ont rendu un dernier hommage à Johnny Hallyday à Saint-Barthélémy

La dépouille du chanteur Johnny Hallyday est arrivée sur l'île de Saint-Barthélemy la nuit du dimanche 10 décembre. Une veillée funèbre publique a été tenue au funérarium de Saint-Jean pour lui rendre hommage. Les adieux d'une soixantaine de personnes se font suivant la tradition de l'île, sobre et intime. Sa dernière demeure, il la rejoindra cet après-midi aux côtés de sa femme Laeticia, de ses enfants et de ses amis proches. Une centaine de gendarmes ont été dépêchés sur place pour garantir l'intimité de l'inhumation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.