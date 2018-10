Fantastic'art, l'atelier angoissant des costumes d'Halloween

À Mazamet, les clowns cauchemardesques et les zombies monstrueux de l'univers de Nicolas Raynaud et de Laurent Vidal font frissonner. Ces créateurs fabriquent des masques, des costumes et d'autres accessoires effroyables depuis plus de 20 ans. En déambulant dans les couloirs de leur atelier, des croix, des casques médiévaux et des créatures fantastiques sont dispersés un peu partout. Ils travaillent pour des sociétés de jeux vidéo et des salons. Ils réalisent aussi des costumes pour les particuliers. Pour Halloween, si les traditionnels zombies ou squelettes ont toujours la cote, les jeunes se tournent de plus en plus vers des personnages futuristes à l'aspect tout aussi terrifiant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.