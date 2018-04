Le far breton, une tradition gastronomique qui se fait en famille

Nous vous emmenons rendre visite à une famille bretonne à Plouescat pour la préparation du far, une gourmandise. Pour la recette, il faut d'abord cueillir des œufs dans le poulailler, une tâche à laquelle les enfants s'adonnent à cœur joie. Puis, c'est Anne-Marie Moal, l'arrière-grand-mère qui concocte le gâteau aux pruneaux, une recette traditionnelle qui se transmet depuis six générations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.