Farine et huile : le pari réussi de cet agriculteur

Pierre Chouvy est producteur d'huile de tournesol depuis trois ans, mais il n'aurait jamais pensé en arriver là. Obligé de refuser de nouvelles commandes à longueur de journée. Avec la pénurie d'huile de tournesol, il est, chaque jour, assailli par les demandes. Parmi les huit livraisons sur son agenda ce mardi, Fabien Mathé, traiteur, a réussi à se procurer six bidons du précieux liquide. Les clients fidèles de Pierre ont augmenté les quantités de leurs commandes. Une aubaine pour cet agriculteur qui a choisi de valoriser lui-même ses champs de tournesols. Son huile artisanale est environ deux fois plus cher que les industriels. Mais il défend la qualité de son produit et le coût d'une production manuelle. Un prix qu'il n'a pas augmenté malgré l'inflation. De quoi fidéliser ses clients restaurateurs. Ils comptent désormais exclusivement sur cette huile locale qui, selon eux, se démarque très nettement à la cuisson. Ce circuit court est aussi écologique, car il réduit l'impact du transport. Pierre compte bientôt investir pour doubler ses capacités de production. TF1 | Reportage E. Vinzent, T. Rolnik, P. Delannes