"Fast & Furious 9" fait rugir la Croisette

Les films à l'affiche ne manquent pas en ce moment après ces longs mois de fermeture des salles de cinéma. Le neuvième volet de la saga "Fast & Furious" a été présenté lundi dernier en séance gratuite sur les plages de Cannes. Les cascades délirantes de Vin Diesel ont fait rugir la Croisette. Le film est en salles depuis mercredi. Avec une file d'attente digne d'un concert de rockstar, les spectateurs n'ont pas manqué le rendez-vous. "On a fait la queue pendant deux heures. On a mis un peu d'ambiance" ; "On regarde et c'est juste du plaisir", ont déclaré certains. C'est le plaisir de retrouver une bande de pilotes hors pair lancée dans une aventure extraordinaire. "Fast & Furious" est une franchise qui rencontre un succès planétaire depuis 20 ans. Dans l'Hexagone, le film attire systématiquement entre un et quatre millions de spectateurs. Pour ce neuvième épisode, l'équipe du film n'a pas lésiné. Les cascades sont de plus en plus spectaculaires. Il y aura bien un nouvel épisode, un dixième film, qui devra être le dernier.