Faucons, naissances en direct

C'est le dernier de la famille, sa naissance en direct a été filmée par une webcam du haut d'une cathédrale emblématique, en plein centre-ville d'Albi (Tarn). D'en bas, sur la place, on s'en étonne. Quatre fauconneaux viennent de voir le jour. Alors que le couple de parents s'est installé ici l'an dernier dans un nichoir, de quoi passionner les habitants qui peuvent observer ces rapaces sauvages, en direct depuis une application. Chaque jour, 1 000 spectateurs s'y connectent. Et si on y prête attention, dans le ciel, il est possible d'observer la femelle ou le mâle en plein vol ou en chasse derrière les pigeons. Avant, cette famille de faucons pèlerins, un autre couple avait déjà élu domicile ici dans les années 90. "C'est quand même exceptionnel, ce sont surtout des habitants de falaise ou des édifices religieux, etc ...", explique Amaury Calvet, directeur de la Ligue pour la protection des oiseaux du Tarn. Autre explication à leur présence, la forte concentration de pigeons en centre-ville d'Albi. "À peu près, ce sont deux pigeons qui sont consommés par jour puisque le faucon pèlerin ne se nourrit qu'en vol", rapporte Bruno Lailheugue, adjoint à la mairie d'Albi. Depuis l'installation des caméras au sommet de la cathédrale, 53 fauconneaux sont nés en direct, un chiffre de bonne augure pour faire perdurer l'espèce en centre-ville. TF1 | Reportage S. Petit, F. Guinle