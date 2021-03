Faudra-t-il payer le parking pour aller à la plage cet été ?

À Carnon, les rayons du soleil nous ont donné envie d'une virée au bord de la mer. En entrant dans le parking, tout est gratuit. Mais cela risque de changer car le stationnement pourrait devenir payant cet été. Les avis sur ce sujet sont partagés. "L'argent qu'ils vont collecter améliorera sûrement ce parking", lance un habitant. "Je réfléchirai à deux fois avant de venir. Je viendrai peut-être moins", confie un autre. Ce parking de 1 000 places permet l'accès à la plage sur deux kilomètres. Depuis son ouverture il y a cinq ans, c'est l'un des derniers endroits de stationnement gratuits dans l'agglomération. Mais son entretien est très coûteux : 400 000 euros par an. Et les défauts s'accumulent et des crevasses se forment très régulièrement. Le maire de la commune veut désormais partager la facture avec les vacanciers. Les prix ne sont pas encore définis, mais l'idée met en colère certains élus de l'opposition. Ces derniers ont lancé une pétition pour maintenir la gratuité du parking.