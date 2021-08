Faudra-t-il vacciner les enfants de moins de douze ans ?

Faut-il vacciner les enfants de moins de douze ans ? Pour certains parents, la question ne se pose pas. Ils sont pour et souhaitent même, avec l'aval des scientifiques, que cela devienne possible. Par contre, d'autres pensent qu'il n'y a pas d'urgence même si la rentrée approche. Cette catégorie estime en effet qu'il n'y a pas encore eu assez de recul sur le vaccin et qu'il vaut mieux attendre. Dans un centre de vaccination, des parents se font vacciner, mais concernant leurs jeunes enfants, ils ne se sont pas encore posé la question. Difficile alors de trancher. "Si j'avais le choix, j'hésiterais. Mais si le gouvernement l'impose, c'est qu'il a ses raisons et je suivrai", témoigne un père de famille. Le Dr Olivia Lanes, elle, pense que la possibilité de vacciner les moins de douze ans aiderait à endiguer la pandémie. Notons qu'ils sont un peu moins de dix millions dans l'Hexagone. Selon les projections de l'Institut Pasteur, 50 000 enfants pourraient être contaminés dans le pays chaque jour dès la rentrée.