Fausses pistes et rebondissements : TF1 lance sa nouvelle série "La promesse"

En 1999 au cœur de la tempête, un enfant disparaît. Que s'est-il passé ? Qui est coupable ? L'enquête piétine. Il faudra deux policiers, Sofia Essaïdi et Olivier Marchal pour venir à bout. Les vingt ans de recherches laisseront des traces sur des hommes et des femmes. Finalement, les enquêtes deviennent un prétexte pour parler de leurs histoires. La série montre également comment un événement peut monter les gens d'un village les uns contre les autres et contre les flics. L'affaire est délicate. Il s'agit d'enfants et dans ce genre d'enquête, les policiers doivent avoir les nerfs solides. Olivier Marchal, ancien inspecteur, le confirme. "Je trouve que les femmes, dans la police, sont beaucoup plus fortes que les hommes", ajoute-t-il. En femme déterminée, Sofia Essaïdi est une actrice apparemment à l'aise en uniforme. "Je trouve qu'elle s'en sort admirablement bien", estime Olivier Marchal. Venir à bout d'une telle enquête prend du temps. Il faudra six épisodes pour résoudre l'énigme.