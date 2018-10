Faut-il donner de l'argent de poche aux enfants ?

En ce début d'année scolaire, beaucoup de parents se posent des questions sur l'argent de poche. Faut-il en donner aux enfants ? Si oui, à quel âge ? Quelle somme ? Chaque famille a sa propre conception du sujet, que ce soit au niveau de la fréquence ou du montant. Pour la plupart des parents, l'argent de poche est un moyen de responsabiliser l'enfant, de l'aider à gérer son propre argent, mais aussi de lui apprendre les choses de la vie. Jean-Louis Goeb, pédopsychiatre, conseille toutefois de ne pas en faire un objet de chantage et surtout de toujours accompagner l'enfant dans ses dépenses. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.