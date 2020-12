Faut-il avoir peur de ce virus mutant ?

"Pour l'instant, il faudrait surtout être prudent", précise Hortense Villatte. D'ailleurs, Olivier Véran, le ministre de la Santé l'a expliqué ce matin. L'Hexagone appliquerait pour l'instant un principe de précaution en attendant d'en savoir davantage sur cette variation du virus. Pour l'instant, à priori, les symptômes ne sont pas plus sévères et on ne constate pas encore de cas graves. En revanche, cette souche semble être plus contagieuse. Elle se transmettrait plus rapidement en réalité. Mais comme tous les virus mutent, ils varient en permanence. En effet, depuis la découverte du Covid, il y a eu des milliers de variations du virus. Selon les scientifiques, cette mutation ne remettrait pas en cause l'efficacité des vaccins à venir. Les plus attendus, c'est-à-dire ceux de Pfizer, BioNtech et Moderna permettent de développer suffisamment d'anticorps pour nous protéger du virus. Et ce, même s'il y a mutation de ce dernier. Dans le cas où un jour leur développement serait trop important, il faudrait tout de même réadapter le vaccin et modifier sa formule. Une situation qui est rencontrée d'ailleurs chaque année avec le vaccin contre la grippe.