Faut-il dénoncer les marques qui ne baissent pas les prix ?

À la sortie d’un supermarché, tous font un même constat : les prix ont augmenté. Cette situation est difficile à comprendre, alors que depuis un an, le cours des matières premières ne fait que diminuer. Exemple pour le tournesol, moins 55%, alors qu’en rayon, la bouteille a augmenté de 22%, soit 1,50 euro. Pour le blé, moins 40%, alors que les paquets de biscuits affichent 15% de hausse, soit cinq centimes. Le gouvernement souhaite dénoncer les industriels qui ne baissent pas leurs prix en rayon, en publiant leurs noms. " Si on ne les force pas à baisser les prix, les prix ne baisseront plus jamais, et ça pourrait avoir un impact sur le pouvoir d'achat à long terme", confie une consommatrice. Pour certains experts, cette pression sur les industriels permettra qu'ils revoient leurs prix à la baisse, alors que rien ne les y contraignent. Les industriels se justifient aujourd'hui en rappelant qu'ils ont acheté leurs stocks de matière première, il y a plus de six mois. Le gouvernement souhaite prolonger jusqu'au 15 septembre le panier anti-inflation, en y incluant les fournitures scolaires. TF1 | Reportage L. Romanens, P. Ninine, I. Zabala