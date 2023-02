Faut-il des espaces "silence" dans les trains ?

Tendez l’oreille. Ici, on entend seulement le vrombissement du train qui file sur les voies. La Belgique expérimente sur deux lignes : les wagons silencieux. Ils sont situés à l’avant. L’espace est bien délimité. À l’intérieur, pas de bavardage. Le portable est en mode silencieux et la musique reste dans le casque. En revanche, ceux qui souhaitent s’exprimer ont toujours la possibilité d’aller dans les autres wagons. Comme pour : un enfant qui parle fort, une conversation téléphonique, un apéro ou entre amis. Le dispositif est testé pendant quatre mois. L’option est gratuite et non réservable. Pour le moment, aucune sanction n’est prévue. Côté français, le contraste est parfois saisissant avec des wagons bondés et un bruit ambiant. Alors, les passagers des TER observent la mesure avec un œil curieux et un brin envieux. S’il n’existe pas de zone spécifique, il est tout de même demandé de respecter la tranquillité des autres passagers dans tous les trains. TF1 | Reportage V. Lamhaut, B. Agirbas