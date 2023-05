Faut-il encore se fier aux saints de glace ?

Première plantation pour Serge. Depuis dix jours, ce jardinier amateur plante tomates, courgettes ou encore salades. Et tant pis si les saints de glace ne sont pas encore passés. La tradition se perd. Jeudi, vendredi et samedi, ce sont les Saints de glace. Saint-Gervais, Saint-Pancras et Saint-Mamert font à eux trois un petit hiver, dit le dicton. Mais Serge a préféré prendre le risque. En plantant tôt avec son épouse, il va pouvoir gagner quelques jours sur sa récolte. L'impatience se confirme dans les jardineries. Dans ce magasin, on a vendu 3 800 plants de maraîchage ce week-end. Il fait 17 ° C ce lundi matin à Albi (Tarn). Alors les jardiniers n'ont pas leur nez sur le calendrier. En moyenne, ils gelèrent une fois tous les 30 ans dans le Sud-Ouest les jours des Saints de glace. Mais certains préfèrent rester prudents. Météo France prévoit de la fraîcheur en cette fin de semaine, avec des températures de 3 ° C, en dessous des normales saisonnières. Mais cette année, la crainte principale des jardiniers, c'est plutôt le manque d'eau. TF1 | Reportage P. Mislanghe, J.V. Fournis