Faut-il faire payer les rendez-vous médicaux non honorés ?

Ce pédiatre utilise une plateforme internet pour la prise de rendez-vous à son cabinet. Il a donc un planning très précis, mais chaque jour, des patients ne se présentent pas. Selon lui, ce phénomène est directement lié à la prise de rendez-vous via les plateformes sur Internet, mais qui peut avoir de graves conséquences. Selon le Conseil national de l'Ordre des médecins, six à 10% des rendez-vous ne seraient pas honorés. Ce qui représente 27 millions de consultations chaque année, autant de rendez-vous qui auraient pu être disponibles. Dans cet autre cabinet, pas de rendez-vous par Internet. "Plutôt que d'avoir un système de plateforme, c'est Marie-Christie qui rappelle systématiquement les patients 48h avant pour s'assurer qu'ils viennent bien au rendez-vous", explique le docteur Virginie Castera. Mais "c'est de pire en pire" soulève Marie-Christie, "ils honorent moins leur rendez-vous et ils ne préviennent pas". TF1 | Reportage L. Huré, F. Miara