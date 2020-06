Faut-il faut accélérer le déconfinement ?

Plusieurs entreprises et parents d'élèves réclament l'accélération du déconfinement. À Versailles (Yvelines), beaucoup s'interrogent sur l'importance de maintenir les exigences sanitaires. Même si les mesures barrières sont toujours en vigueur dans les écoles, les restaurants ou encore les théâtres, certains s'impatientent notamment pour relancer l'activité économique. Pour d'autres, la prudence reste toujours de mise.