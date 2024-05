Faut-il généraliser les 30 km/h en ville ?

Rouler doucement est devenu la règle à Bègles (Girondes), 90% des routes sont limités à 30 km/h. Cette limitation a été mise en place il y a cinq ans déjà. Pourtant, quand on y regarde de plus près, la vitesse est loin d'être respectée. Pour éviter les accidents, la Prévention Routière a lancé jeudi une pétition. Son idée est de généraliser les panneaux de 30 en ville. La proposition est difficile à accepter pour certains automobilistes. Dans la commune de Latresne (Gironde) , beaucoup d'axes sont encore à 50km/h. Un géomètre travaille toute la journée au bord de la route. Ses conditions sont parfois très dangereuses. L'enjeu pour la Prévention routière est de sauver des vies. "Les chances de décès sont très importantes lorsque la voiture est à 50 km/h. On a autour de 80% de chance de mourir lors de cet accident pour les piétons", explique Christophe Ramond, porte-parole de l'association. Dans le cas d'une généralisation, il faudra être patient. Il faut six secondes de plus pour parcourir un kilomètre. TF1 | Reportage T. Vartanian, F. Resbeut