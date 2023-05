Faut-il imposer le drapeau européen sur nos mairies ?

À Beauchastel (Ardèche), on n'a pas attendu la loi pour arborer fièrement le drapeau européen sur le fronton de la mairie. Comme l’étendard Bleu Blanc Rouge, il fait partie du paysage. Pour la maire récemment élue, ce pavoisement est une évidence. La mairie a reçu une aide européenne de 180 000 euros pour la rénovation totale d'une école. Les drapeaux européens et français sont obligatoires sur les façades des écoles. Ce n'est pas le cas pour les mairies, y compris pour le drapeau national. Alors faut-il changer la loi ? Julien Sanchez, maire RN de Beaucaire (Gard) ne veut lui que du drapeau français. Sur sa mairie, il y en a même trois pour remplacer celui de l'Europe et celui de la région Occitanie. "Moi, je ne vois pas ce que l'Europe nous apporte. Il est en train de couler notre agriculture. Je n'ai jamais eu une subvention européenne en neuf ans", confie l'élu. Sa version a été démentie par la Communauté des communes. Selon elle, la ville a bien obtenu des subventions européennes ces dernières années, notamment pour l'aménagement de voies vertes. TF1 | Reportage L. Attal, T. Valtat