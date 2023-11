Faut-il interdire l'écriture inclusive ?

C'est une nouvelle écriture qui devait réduire les inégalités entre les genres féminin et masculin. Le but était de rendre les mots plus neutres à grand renfort de tirets ou de points médians. Et justement, sur ce point, les Français sont partagés : "On a déjà assez de mal à parler en français. Moi, je suis pour l'orthographe normale" ; "j'utilise ce qu'on utilisait avant et ça me va très bien". Le texte voté par le Sénat veut "protéger le français des dérives de l'écriture inclusive". Résultat : les mots comme "iel" ou "celleux" seraient bientôt interdits d'usage. Par ailleurs, depuis deux ans, la scène culturelle La Comédie de Clermont utilise l'écriture inclusive dans ses communiqués, ses programmes et ses affiches. Malgré les remarques récurrentes de spectateurs reprochant les difficultés de lecture, ici, l'écriture inclusive est plutôt bien vue. Déjà interdite à l'école depuis 2021, l'écriture inclusive fait donc toujours parler. Une proposition de loi prévoit de la bannir de tous les textes administratifs français. Mais pour cela, il faudrait qu'elle soit aussi adoptée. TF1 | Reportage G. Frixon, R. Flament