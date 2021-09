Faut-il passer les autoroutes à 110 km/h ?

Ce mercredi matin, sur l'autoroute A9, on se dit, et si on ralentissait un peu. Imaginez une limitation à 110 km/h au lieu de 130 km/h sur l'autoroute. "Je ne vois pas l'intérêt du coup de payer 60 euros de péage si derrière on doit rouler à 110" ; "Déjà qu'à 130 km/h l'attention est à peine sollicitée, à 110 km/h on va pouvoir se maquiller, lire le journal. Les gens feront tout sauf conduire", expliquent des automobilistes. L'intérêt c'est la sécurité et tenter de réduire le nombre d'accidents, mais ils n'y croient pas. Avec 20 km/h de différence sur un trajet Lyon-Valence de 100 km, ce sont huit minutes et 23 secondes de perdues. Certains sont prêts à les perdre, pourtant ce conducteur roule 80 000 km par an. "On est plus tranquille dans la tête en réduisant la vitesse et on anticipe mieux les choses", argumente-t-il. Cette baisse de vitesse était une proposition de la Convention citoyenne pour le climat. Les relevés démontrent -20% d'émission de gaz à effet de serre sur l'autoroute et une économie de 1,40 euro par 100 km sur le coût du carburant.