Faut-il prendre une assurance pour circuler avec son vélo électrique ? Le 13H à vos côtés

Faut-il prendre une assurance pour circuler avec son vélo électrique ?

En ce moment, il y a énormément d'engouement autour du vélo électrique. En 2021, les ventes ont bondi de 28%. Pourtant, concernant les assurances, les avis sont contradictoires sur Internet. Alors, faut-il prendre une assurance quand on possède ce moyen de transport ? La première chose à faire, c'est de vérifier le type de vélo électrique que vous possédez, car il y a plusieurs sortes. Si la puissance du moteur du vélo ne dépasse pas les 250 watts et que sa vitesse est limitée à 25 km/h, dans ce cas, l'assurance n'est pas obligatoire. En revanche, il est quand même conseillé d'avoir quelques garanties, notamment la garantie responsabilité civile. Celle-ci pourra couvrir les dégâts causés aux autres en cas d'accident. Si la puissance et la vitesse dépassent les limites sus-mentionnées, l'assurance est évidemment obligatoire. Par ailleurs, il faut aussi un casque et une immatriculation. Ils sont plutôt destinés à des usages hors milieu urbain, plutôt en campagne, pour faire des trajets un peu plus longs. Côté assurance, nous vous conseillons de souscrire à une assurance multirisque bicyclette en faisant attention à toutes les clauses pour bien savoir tout ce qu'elle couvre exactement. T. Coiffier