Faut-il préparer Noël dès maintenant ?

Noël est encore loin, mais dans les rues de Bordeaux (Gironde), c’est déjà l’effervescence. Il suffit de pousser la porte de n’importe quelle boutique pour se rendre compte que la chasse aux cadeaux est bel et bien lancée. "Ça a déjà commencé depuis le mois d’octobre" ; "Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte cette année, plus que les autres années", lancent quelques clients. Alors les professionnels redoublent de propositions pour alléger la facture. Dans ce magasin de jouets, on propose même de faire crédit pour les fêtes. Une grand-mère pense déjà à gâter ses petits-enfants. Elle craint une éventuelle rupture de stocks. Par ailleurs, cette pénurie guette aussi les repas de fête, comme le canard. Avec la grippe aviaire, le foie gras sera cette année plus rare, et donc plus cher. Alors certains anticipent. Alain Campet a tout prévu. Ce commerçant compte orienter ses clients vers d’autres produits, comme l’agneau. Une chose est sûre : à cause de l’inflation, le fait-maison et le marché de l’occasion risquent bien d’avoir la cote en cette fin d’année. TF1 | Reportage G. Guist’Hau, F. Resbeut