Faut-il rallumer la lumière la nuit en ville ?

Depuis le mois d'octobre, les habitants de l'agglomération de Metz (Moselle) vivent dans le noir, passé de minuit. Une extinction totale de l'éclairage public dans leurs rues a lieu à partir de cette heure. Cette mesure économique et écologique a fait rapidement réagir Cédric Borr. Cet habitant n'accepte pas de se retrouver dans le noir de minuit à cinq heures. Sa pétition pour le retour de l'éclairage a récolté plus de 10 000 signatures. Pour lui, comme pour nombreux Messins, il y a peut-être d'autres solutions à trouver pour éviter ce sentiment d'insécurité. Mais la mairie de Metz espère faire 600 000 euros d'économie d'électricité. L'extinction nocturne des éclairages va donc se poursuivre. À Serémange-Erzange, une commune de 5 000 habitants, le maire a décidé de rallumer les lampadaires toute la nuit. Même la police le lui a demandé. Ces derniers mois, six voitures ont été retrouvées le matin sur cale, sans pneus. La commune va donc essayer d'accélérer la modernisation de son éclairage public, pour tenter de concilier au plus vite économie, écologie et sécurité. TF1 | Reportage V. Dietsch, V. Ruckly