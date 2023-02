Faut-il reconstruire les cabanes de la forêt des Landes ?

C’était le rêve d’une vie pour Pascal Bourdet : habiter en pleine forêt dans une ancienne cabane de résiniers. Il l’a achetée en 2018 et en a fait sa résidence principale. Depuis l’incendie, l’assurance prend en charge son nouveau logement. Une fois la forêt nettoyée, il espère reconstruire au plus vite, car d’ici un an et demi, il n’aura plus aucune aide. En tout, une cinquantaine de cabanes ont brûlé l’été dernier, comme celle d’Alain Delaytermoz. Pour lui, c’était une résidence secondaire, ou comme il aime l’appeler : "une cabane de plaisir". Pour l’instant, les premières demandes de permis pour reconstruire ont été refusées. La préfecture y est opposée pour des raisons de sécurité. Pour lui, impensable de ne plus revenir ici. La préfecture ne veut plus d’habitations dans cette forêt, mais la mairie se veut plus optimiste. Une partie des cabanes pourra être reconstruite. Impossible désormais de dormir en forêt. Et avant de reconstruire ces cabanes, il faudra attendre au minimum six mois, le temps que le massif soit nettoyé et sécurisé. TF1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier