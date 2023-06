Faut-il rembourser la cigarette électronique ?

Des cigarettes électroniques que vous iriez acheter en pharmacie sous prescription médicale. Au premier abord, vous trouvez cela fumeux. Rien n'est fait, le ministre de la Santé l'envisage. Elles seraient réservées à ceux qui voudraient arrêter. Certains fumeurs se disent séduits. "Pourquoi pas, il faut favoriser la désaccoutumance", explique un fumeur. Les buralistes et autres commerces spécialisés ne voient pas cela d'un bon œil. "Si on nous supprime une partie de nos revenus, des buralistes vont le sentir passer", rapporte le buraliste Yannick Chevalier. Quant aux pharmaciens, ils disent proposer déjà des solutions anti-tabac qui fonctionnent. "En tant que professionnel de santé, je n'en délivrerai pas", confie la pharmacienne Véronique Nouri. Cet addictologue n'y croit pas non plus. Dans son cabinet, il soigne des fumeurs accros à la cigarette, y compris l'électronique. Quant à la question de leur remboursement, le ministre de la Santé répond qu'il pourrait être envisagé. TF1 | Reportage G. Charnay, S. Thizy