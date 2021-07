Faut-il rendre la vaccination obligatoire pour certaines professions ?

Le gouvernement va lancer une consultation pour les soignants afin de voir si la vaccination devrait être obligatoire. En ce qui concerne les autres métiers, pour les principaux intéressés, la question est difficile. Andy, 24 ans, est barman et il est directement en contact du public. Dans sa profession, les avis sont partagés. Une notion d'obligation difficile à accepter. Le mot impressionne et aurait presque tendance à braquer encore plus les indécis. Un salarié vient pour sa première injection. Une décision motivée par son départ en vacances et non par sa profession, même s'il croise du monde au quotidien. Certains redoutent un effet contre-productif pour des secteurs en manque de personnel, notamment les Ehpad. Dans cet autre centre, le personnel est déjà vacciné. Aucune obligation, mais pour les soignants, la pédagogie doit primer sur l'injonction. Dans les hôpitaux et les cliniques, plus du tiers du personnel n'ont pas encore reçu leur première dose de vaccin, alors que le variant Delta, plus contagieux, gagne du terrain.