Faut-il rendre le Nutri-Score obligatoire ?

Cette petite étiquette a le pouvoir d'influencer nos achats. Du vert rassurant au rouge dissuasif, vous êtes très nombreux à vous fier au Nutri-Score pour choisir entre plusieurs produits. Des emballages souvent trop compliqués à décrypter. L'affichage permettrait d'y voir plus clair. L'idée qu'il soit obligatoire sur tous les produits est donc bien accueillie. Celle qui doit décider de le rendre obligatoire ou non cette année, c'est la Commission européenne. Les effets positifs du Nutri-Score seraient déjà visibles. De nombreuses marques de céréales ont changé leurs compositions en réduisant le sel, le sucre et les graisses saturées. Néanmoins, l'idée d'un Nutri-Score unique inquiète certaines filières. Pour les produits artisanaux par exemple, la recette ne peut pas être modifiée. Sébastien Ramade, producteur de Saint-Nectaire, estime qu'il faudrait améliorer les calculs pour ne pas les désavantager. En attendant, des applications permettent d'aller plus loin que le simple Nutri-Score. TF1 | Reportage E. Vinzent, C. Olive