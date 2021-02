Faut-il souscrire une assurance pour son animal de compagnie ?

Quand Anthony Ponthieu promène son chien Paco, il a l'esprit tranquille. Pour cause, il a décidé de prendre une mutuelle à son animal de compagnie depuis son adoption. Une solution intéressante d'autant que leurs frais de santé coûtent de plus en plus cher : ils ont doublé en dix ans. En moyenne, la bonne santé d'un chat ou d'un chien coûte chaque année 340 euros. De plus en plus de banques et assurances proposent aujourd'hui des mutuelles, de la plus basique à la plus complète, entre 20 et 100 euros par mois. Mais selon la formule souscrite, les vaccins ou encore la stérilisation ne sont pas inclus. Dans un cabinet de Marcq-en-Barœul (Nord), les vétérinaires constatent une très forte augmentation des souscriptions. Pour l'heure, Laëtitia Biles n'a pas pris de mutuelle pour son chien Ruby, qu'elle estime trop jeune. Mais ce n'est pas forcément une bonne stratégie. Dans la salle d'attente, beaucoup de propriétaires ont dit ne pas avoir encore souscrit de mutuelle, mais y pensaient très sérieusement.