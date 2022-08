Faut-il supprimer les dates de péremption ?

La date de péremption a été retirée sur certains produits. Plusieurs grandes enseignes de supermarché l'ont supprimé pour le sucre, le vinaigre ou encore l'huile. Sur les autres denrées alimentaires, la date de péremption est une obligation. Même si celle-ci est dépassée, certains produits peuvent toujours être consommés. Dans une enseigne, les délais de conservations de 500 produits ont été allongés en moyenne de quatorze jours. Il existe quelques subtilités sur les emballages. Lorsqu'il est inscrit "à consommer de préférence avant", vous pouvez dépasser la date de quelques jours. S'il est inscrit "à consommer jusqu'au", soyez vigilent, car les aliments ne sont plus consommables au-delà de cette date. Mais il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Près de 20% du gaspillage alimentaire est lié au respect des dates de péremption. Certaines enseignes voudraient donc aller plus loin. Alors que l'Hexagone est engagée à réduire de moitié son gaspillage alimentaire d'ici 2025, dix millions de tonnes de nourriture sont encore jetées tous les ans. TF1 | Reportage L. Merlier, C. Sebire