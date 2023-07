Faut-il supprimer les douches de plage ?

Inutile de chercher une douche qui fonctionne sur cette plage, elles sont toutes à l'arrêt. Face à la sécheresse dans les Alpes-Maritimes, un arrêté préfectoral interdit l'usage des douches de plage. La municipalité de Cagnes-sur-Mer a fermé les robinets sans problème. La mesure est plutôt bien comprise. "On peut largement s'en passer", "il faut faire des économies d'eau", lancent des passants. Dans la ville voisine où les douches coulent toujours, les baigneurs l'assurent, ils s'en servent avec modération. "On s'en sert juste pour se rincer brièvement", "on n'use pas beaucoup d'eau. On ne laisse pas les enfants jouer avec l'eau", "je pense que c'est bien d'avoir des douches sur les plages, surtout avec les enfants", expliquent certains. Villeneuve-Loubet a décidé de braver l'interdiction préfectorale et de maintenir une douche de plage sur deux. La durée et le débit ont été réduits. Le but est de rappeler à chacun qu'on n'est pas là pour gaspiller. A noter que trois minutes de douche suffisent à consommer 40 litres d'eau potable. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde