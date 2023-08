Faut-il supprimer les poubelles dans les rues ?

C'est l'objet que tout le monde cherche à Longeville-sur-Mer (Vendée), la poubelle. Les 50 poubelles de la ville ont été retirées au début de l'année, remplacées par six points d'apport volontaire. À l'origine de cette décision, le ras-le-bol de la mairie face au manque de civisme. Enlever les poubelles pour éviter qu'elles ne débordent, une décision plutôt bien acceptée, même si certains déplorent l'absence de communication. La quantité de déchets ramassés a été divisée par trois en juillet. Une mesure efficace donc, comme le constatent les services techniques. De plus en plus de villes suivent le mouvement, surtout dans les zones touristiques. Machine arrière à Saint-Hilaire-de-Riez, première ville à réinstaller ses poubelles. Sans elles, les rues n'étaient pas plus sales, mais certains ne sont pas prêts à s'en passer. C'est un échec pour l'ancien maire qui espérait changer les mentalités et réaliser des économies. Supprimer les poubelles pour inciter les particuliers à limiter leurs déchets, un modèle peut être amené à se développer ces prochaines années. TF1 | Reportage S. Delaubert, V. Pierron, G. Guist'hau