Faut-il vraiment faire 10 000 pas pour rester en forme ?

En arrivant au travail, le dilemme entre monter les escaliers ou prendre l’ascenseur, presque tout le monde le connaît. Trois étages correspondent à environ 70 marches. Ce n’est pas un secret, pour garder la forme, il faut marcher, de manière active de préférence. Le mieux serait de s’approcher des 10 000 pas par jour, soit environ sept kilomètres. Ceci dit, à partir de 4 000 pas, les bienfaits sont déjà là. David, du haut de ses 84 ans, fait une heure de marche par jour. C’est un vrai bain de jouvence. "La vraie raison, c’est d’abord d’être en forme. Je ne souffre de rien, je n’ai aucune douleur", dit-il. D’ailleurs, "sortir ça fait du bien", argumente un habitant de Lille (Nord), en faisant son jogging. Le dernier conseil est de se lever une heure avant pour aller au travail à pied. On peut aussi descendre à une station de métro plus tôt, ou bien promener son chien plus fréquemment, ce qui ferait du bien à tout le monde. TF1 | Reportage V. Lamhaut, G. Delobette