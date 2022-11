Faute d'arrosage, Saint-Raphaël offre ses fleurs

A Saint-Raphaël, des plantes à fleurs au choix et gratuites sont distribuées aux habitants. À cause de la sècheresse, interdiction de les arroser. La mairie décide donc de les offrir. Et les habitants sont bien ravis : "C'est bien, au lieu de tout jeter à la poubelle, on fait en profiter aux citoyens", "J'ai quelques jardinières où je n'ai rien planté donc j'en profite pour avoir des fleurs qui poussent et qui fleurissent", C'est pour eux une occasion de découvrir. En total, ce sont 38 000 plantes cultivées dans ces serres municipales qui ont été plantées pour embellir les ronds-points et les jardins publics. Les donner aux habitants est la seule solution trouvée par la mairie, pour éviter qu'elles ne dépérissent. Les habitants sont très enthousiastes de recevoir les plantes chez eux. Certains aménagent même des places spécialement pour cela. À peine récupérées qu'elles sont déjà plantées, Chantal et Jean-Michel ont rapidement trouvé l'endroit idéal. Les habitants non plus ne peuvent pas arroser, ici l'eau de pluie est récupérée. Dans le Var, l'interdiction d'arroser est prolongée jusqu'au quinze novembre. TF1 | Reportage S. Boujamaa, C. Guérard