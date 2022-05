Faute de candidats, ce restaurant embauche des retraités

D’ordinaire, lorsqu’Isabelle Le Coustour, retraitée de Cherbourg-en-Cotentin (Manche), passe la porte d’un restaurant, c’est pour y déjeuner. Mais cette fois-ci, elle vient pour postuler. À 60 ans, cette retraitée qui travaillait dans un hôpital passe un entretien d’embauche. Le poste à pourvoir est celui de serveuse à mi-temps. Son profil plaît au gérant. Elle va reprendre du service dans un secteur qu’elle connaît très bien. Pourquoi recruter spécifiquement des seniors ? Selon Vincent Gontier, directeur du restaurant "L’armoire à délices", c’est la dernière solution pour trouver des bras. Depuis un an, il peine à embaucher. Pourtant, le restaurant est dans une zone touristique, juste à côté du port de Cherbourg. Chaque midi, les 120 couverts trouvent preneur, et il pourrait y en avoir plus. Sans les seniors, l’établissement aura du mal à fonctionner. Heureusement, l’offre a du succès. Si la concurrence est si rude, c’est que tous veulent un complément de revenu, mais pas seulement. Il y déjà quatre CV de retraités reçus en une semaine, c’est déjà plus que le nombre de postes à pourvoir. TF1 | Reportage C. Diwo, A Gaudin