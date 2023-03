Faute de chauffeur, le maire prend le volant

Il est 6h45 et Pascal Jost entame sa journée marathon. Il est le maire de Veckring, mais aussi le conducteur de car scolaire de son village depuis le mois de janvier. Il s'agit d'une reconversion choisie à l'âge de 56 ans après une période de chômage et 30 ans dans l'industrie. "Ce n'est pas simple de passer à un certain âge par la case permis", confie-t-il. Mais il ne regrette pas son choix. En effet, entre les tournées matin, midi et soir, il peut se consacrer à sa mairie. Et quand il est au volant, il a toujours un œil sur sa commune. C'est aussi pour lui un moyen d'assurer un transport scolaire indispensable aux parents. "Le maire qui conduit, c'est important. Ça permet de garder le service public, mais aussi d'aller à l'école", témoigne un parent d'élève. A noter que les transports scolaires sont souvent menacés par le manque de chauffeurs. "Aujourd'hui par exemple sur la Moselle, il manque encore une vingtaine de conducteurs", explique Stéphane Anton, directeur de Transdev Lorraine. Le maire de Veckring ne fait donc que des heureux avec sa reconversion. Et certains sont même devenus fans, à commencer par les enfants. TF1 | Reportage V. Dietsch, C. Hanesse