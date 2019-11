Faute de crème, la famille Maligorne est contrainte de changer le nom de sa gâche vendéenne

Depuis près d'un siècle, la famille Maligorne fabrique la gâche vendéenne, une pâtisserie typique de la région. Mais dorénavant, elle ne peut plus être vendue sous cette appellation. Pour cause, la répression des fraudes lui reproche de ne pas y mettre de la crème, un ingrédient essentiel pour conserver l'indication géographique protégée. Du côté des clients, le goût de cette pâtisserie est tel qu'ils ne sentent même pas l'absence de cette fameuse crème. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.