Faute de maîtres-nageurs, des piscines fermées cet été ?

Ça donne envie. La météo est idéale, les températures s'adoucissent. A mesure que l'été approche, les piscines se préparent à accueillir de plus en plus de monde. Sauf que partout dans le pays, il manque des maîtres-nageurs. Dans cette piscine près de Nantes (Loire-Atlantique), il en manque deux. Des cours sont déjà annulés pour le mois de juin, les plannings sont adaptés, le directeur ne parvient pas à recruter. Au sud du département, cette autre piscine a aussi un poste vacant. Claire et ses collègues font des heures supplémentaires pour y pallier, mais selon Claire, il faut revaloriser le métier : "peut-être qu'il y a un manque de valorisation sur les tarifs horaires, des primes sur les week-ends travaillés". En attendant, face à l'urgence de l'été qui approche, les directeurs de piscine aimeraient faire appel à tout le personnel disponible. Certaines piscines n'ont pas le choix, elles pourraient réduire leurs horaires d'ouverture cet été pour assurer des baignades surveillées en toute sécurité. TF1 | Reportage M. Giraud, R. Hellec