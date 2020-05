Faute de pouvoir rouvrir, les restaurateurs se lancent dans la vente à emporter

En attendant de pouvoir reprendre le service, les restaurateurs se mettent aux plats à emporter pour limiter les pertes. Dans un restaurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), le menu s'affiche à l'entrée et les réservations se poursuivent. Pour garder un contact avec leurs clients, les propriétaires communiquent et publient des photos sur les réseaux sociaux. Certains restaurateurs multiplient les efforts pour les particuliers et les entreprises en proposant la livraison des plats. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 12/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 12 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.