Faute de sages-femmes, on ne peut plus accoucher dans la seule maternité de la Nièvre

Amélie devrait accoucher d'ici une quinzaine de jours, c'est son premier enfant. La maternité de Nevers (Nièvre) lui a assuré qu'en cas de contractions, elle serait prise en charge avant d'être transférée ailleurs. Elle resterait donc seule, car avec la distance, son compagnon ne pourra pas la rejoindre. La maternité de l'hôpital de Nevers est la dernière du département qui en a déjà perdu trois autres en dix ans. Tout reposait donc jusqu'ici sur quelques femmes. Cela fait six mois qu'elles sonnent l'alerte. "On en peut plus. On ne voit plus de solution à notre situation", lance Chloé Moreux, sage-femme au centre hospitalier de Nevers. Elles étaient 25 il y a un an et quatorze aujourd'hui, toutes en arrêt maladie depuis vendredi. Certaines sont en burn-out. Il y a dans l'Hexagone une pénurie de sages-femmes. La solution pour la direction est donc, à terme, d'embaucher des infirmiers. Mais il en manque déjà trente dans l'hôpital. En attendant, depuis vendredi, une vingtaine de femmes ont été transférées dans des maternités des départements voisins. TF1 | Reportage S. Pinatel, D. Pires