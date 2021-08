Faute de saisonniers, une restauratrice en Dordogne emploie des retraités

A Brantôme (Dordogne), comme tous les matins depuis le début de l'été, Jacques Tournier déploie les parasols du restaurant avec vue sur la basilique et la rivière. Sylvie Malagnoux, elle, dresse les tables en terrasse. Tous deux sont retraités et remplacent des saisonniers, introuvables cet été. Seul Nathan est venu assurer la saison au service. Et pourtant, la patronne a tout tenté : des annonces classiques jusqu'aux réseaux sociaux, un échec. Monique Delage a donc appelé au secours des amis retraités pour l'aider à venir sauver sa saison. "C'est une expérience très intéressante parce que c'est très compliqué de gérer des jeunes", a-t-elle expliqué. "Il y a beaucoup moins de stress", rajoute-t-elle. En cuisine, Jacques, ancien de l'agro-alimentaire, s'occupe des plats froids. Sylvie, elle, retrouve son métier d'autrefois et ce n'est pas pour lui déplaire. A la fin du mois, ils retourneront à leur retraite et reviendront peut-être l'année prochaine si le manque de saisonnier se fait encore sentir.